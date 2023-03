Jack Reacher – La prova decisiva: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 10 marzo 2023) Jack Reacher – La prova decisiva: trama, cast e streaming del film Stasera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jack Reacher – La prova decisiva, film del 2012 scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Il film, con protagonista Tom Cruise, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2005 La prova decisiva scritto da Lee Child. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama A Pittsburgh, Pennsylvania, cinque persone vengono improvvisamente uccise da un cecchino. Gli indizi portano velocemente il detective Emerson a un ex cecchino reduce della seconda guerra del Golfo, di nome James Barr. Durante l’interrogatorio, condotto ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023)– La: trama, cast e streaming delStasera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Ladel 2012 scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Il, con protagonista Tom Cruise, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2005 Lascritto da Lee Child. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama A Pittsburgh, Pennsylvania, cinque persone vengono improvvisamente uccise da un cecchino. Gli indizi portano velocemente il detective Emerson a un ex cecchino reduce della seconda guerra del Golfo, di nome James Barr. Durante l’interrogatorio, condotto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oggiintv_guida : Jack reacher - la prova decisiva, oggi in prima serata - LorenzoMainieri : Jack Reacher - La prova decisiva: alle 21:20 su Italia Uno - ZuzanaSuzy111 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda #JackReacherLaProvaDecisiva, l'action thriller con protagonista @TomCruise https… - EnzoPio2 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda #JackReacherLaProvaDecisiva, l'action thriller con protagonista @TomCruise https… - Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda #JackReacherLaProvaDecisiva, l'action thriller con protagonista @TomCruise https… -