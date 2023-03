Italiani all’estero: l’editore del “Corriere Canadese” a Roma. Amorese: “Giornale per noi prezioso” (Di venerdì 10 marzo 2023) Giornate Romane per Joe Volpe, l’ex ministro del Canada di origini italiane, editore del “Corriere Canadese” di Toronto, uno dei più importanti quotidiani cartacei in lingua italiana, stampato in tutta l’America del Nord. Accompagnato da Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura, Volpe si è recato presso gli uffici del Dipartimento Editoria di Palazzo Chigi per prendere contatto con i nuovi responsabili. Un incontro rivelatosi molto proficuo per affrontare le criticità ed evitare i ritardi del passato. Successivamente Volpe e Amorese hanno avuto un lungo colloquio a Montecitorio soffermandosi sulla realtà editoriale Canadese e sul ruolo del “Corriere Canadese” all’interno della comunità italiana a Toronto. Inoltre si è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023) Giornatene per Joe Volpe, l’ex ministro del Canada di origini italiane, editore del “” di Toronto, uno dei più importanti quotidiani cartacei in lingua italiana, stampato in tutta l’America del Nord. Accompagnato da Alessandro, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura, Volpe si è recato presso gli uffici del Dipartimento Editoria di Palazzo Chigi per prendere contatto con i nuovi responsabili. Un incontro rivelatosi molto proficuo per affrontare le criticità ed evitare i ritardi del passato. Successivamente Volpe ehanno avuto un lungo colloquio a Montecitorio soffermandosi sulla realtà editorialee sul ruolo del “” all’interno della comunità italiana a Toronto. Inoltre si è ...

