Italia-Taipei oggi in tv, World Baseball Classic 2023: orario, dove vederla, programma, streaming (Di venerdì 10 marzo 2023) L'appetito vien mangiando e l'Italia ha ancora fame di vittorie al World Baseball Classic 2023. oggi, venerdì 10 marzo, alle ore 12:00 si gioca infatti Italia-Taipei, secondo incontro degli azzurri, impegnati proprio a Taichung nel raggruppamento A. Gli uomini di Mike Piazza, forgiati dalla leggendaria vittoria maturata contro la corazzata Cuba all'extra inning nella partita inaugurale, cercherà di domare anche i padroni di casa per poter volare a punteggio pieno nella classifica del proprio girone raggiungendo provvisoriamente l'acerrima rivale Olanda. Tuttavia Taipei sarà tutto fuorché un avversario facile da affrontare, soprattutto dopo la sonora sconfitta inaugurale contro Panama, fattore che spingerà gli asiatici ad andare a ...

