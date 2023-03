Italia-Taipei oggi in tv: canale, orario e diretta streaming World Baseball Classic 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per Italia-Taipei, partita valevole per il Gruppo B della World Baseball Classic 2023. Gli azzurri di Mike Piazza, dopo la vittoria al tie-break all’esordio contro Cuba, tornano in campo per conquistare un’altra vittoria importante per tenere vivo il sogno di centrare una storica qualificazione ai quarti. Dall’altra parte c’è la formazione di casa, reduce da una giornata di riposo dopo la sconfitta incassata all’esordio contro Panama. L’Italia è seconda nel raggruppamento alle spalle dei Paesi Bassi, mentre Taipei è quarta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 12.00 Italiane di giovedì 9 marzo sul diamante del Taichung International ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per il Gruppo B della. Gli azzurri di Mike Piazza, dopo la vittoria al tie-break all’esordio contro Cuba, tornano in campo per conquistare un’altra vittoria importante per tenere vivo il sogno di centrare una storica qualificazione ai quarti. Dall’altra parte c’è la formazione di casa, reduce da una giornata di riposo dopo la sconfitta incassata all’esordio contro Panama. L’è seconda nel raggruppamento alle spalle dei Paesi Bassi, mentreè quarta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 12.00ne di giovedì 9 marzo sul diamante del Taichung International ...

