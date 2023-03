"Italia Paese razzista". Indovinate dove va ora la Egonu... (Di venerdì 10 marzo 2023) Paola Egonu fa retromarcia. La pallavolista è in procinto di fare la valigia e tornare in Italia. Dopo una lunga trattativa e qualche tentennamento, l'atleta ha detto sì alla Vero Volley di Monza, che dalla prossima stagione giocherà a Milano. Un'operazione dal valore di 800 mila euro l'anno con l'aggiunta di premi e bonus. Una decisione arrivata dopo un anno passato in Turchia. Al momento manca ancora l'ufficialità, ma tutto sembra già pronto. E pensare che solo qualche settimana fa, in occasione della sua co-conduzione a Sanremo, la Egonu aveva attaccato l'Italia. Il motivo? A suo dire si tratta di un Paese razzista. A fianco di Amadeus in conferenza stampa, la pallavolista era arrivata a dire: "L'Italia è un Paese razzista ma sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Paolafa retromarcia. La pallavolista è in procinto di fare la valigia e tornare in. Dopo una lunga trattativa e qualche tentennamento, l'atleta ha detto sì alla Vero Volley di Monza, che dalla prossima stagione giocherà a Milano. Un'operazione dal valore di 800 mila euro l'anno con l'aggiunta di premi e bonus. Una decisione arrivata dopo un anno passato in Turchia. Al momento manca ancora l'ufficialità, ma tutto sembra già pronto. E pensare che solo qualche settimana fa, in occasione della sua co-conduzione a Sanremo, laaveva attaccato l'. Il motivo? A suo dire si tratta di un. A fianco di Amadeus in conferenza stampa, la pallavolista era arrivata a dire: "L'è unma sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : L'Italia è l'unico paese in area Ocse in cui negli ultimi 30 anni i salari medi sono scesi: dobbiamo affrontare sub… - Azione_it : Un Paese non può definirsi civile se a una persona viene negata assistenza sanitaria perché non ha i mezzi per paga… - berlusconi : L’immigrazione è un fenomeno epocale ma come tale deve essere governato e non subìto. Umanità e fermezza sono i due… - ligi_p : RT @Antonio_DiSiena: Per Paola Egonu l’Italia è un paese razzista, per questo era andata via. Ma ora è tornata. Evidentemente per 1 milion… - Marco98895697 : RT @Super_Stefy_: Stamattina incontro un'amica con la badante Ucraina della mamma (percettrice di rdc,in prova dalla mia amica) dopo la gue… -