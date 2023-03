Italia-Israele, Urso “Vincere insieme sfida autonomia energetica” (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo Vincere la sfida dell'autonomia energetica, insieme possiamo farlo meglio perchè l'Italia deve diventare l'hub del gas europeo e Israele deve diventare uno dei punti di forza per il gas, l'idrogeno e le tecnologie green”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Forum economico per le imprese, a Palazzo Piacentini, dove ha accolto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “insieme possiamo operare di più e meglio per raggiungere la piena sovranità tecnologica”, ha aggiunto. Urso ha qundi sottolineato come “Italia e Israele godono di relazione bilaterali profonde, di relazioni di lungo periodo. Serve operare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamoladell'possiamo farlo meglio perchè l'deve diventare l'hub del gas europeo edeve diventare uno dei punti di forza per il gas, l'idrogeno e le tecnologie green”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, nel corso del Forum economico per le imprese, a Palazzo Piacentini, dove ha accolto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “possiamo operare di più e meglio per raggiungere la piena sovranità tecnologica”, ha aggiunto.ha qundi sottolineato come “godono di relazione bilaterali profonde, di relazioni di lungo periodo. Serve operare ...

