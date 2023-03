Italia - Israele | primo forum economico Giansanti | ' Solida collaborazione di Confargricoltura sull' asse Roma - Tel Aviv'

(Di venerdì 10 marzo 2023)- E' andata in scena a Palazzo Piacentini sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ilper le impresene che ha visto la partecipazione di oltre 50 rappresentanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte… - Tg3web : Continuano in Israele le proteste contro la riforma della giustizia. I manifestanti bloccano l'ingresso dell'aeropo… - MinisteroDifesa : Il Ministro @GuidoCrosetto, su delega del Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni, ha accolto al suo arrivo in Ital… - Antonio040394 : La foto del giorno ??????????#italia #Netanjahu #israele #israel - franco_sala : RT @adolfo_urso: #Italia e #Israele possono dare una risposta congiunta alle nuove sfide globali poiché godono di relazioni bilaterali prof… -

...e dell'innovazione rispetto alle sfide globali del cambiamento climatico e della sicurezza alimentare vedono Confagricoltura partner di primo piano nel dialogo con lo Stato di' sottolinea il ..."Le continue violenze contro i civili sono insopportabili. L'è al fianco dinella lotta al terrorismo". 'A Tel Aviv sono stati presi di mira dei giovani innocenti. Le continue violenze contro i civili sono insopportabili. L'è al fianco di ...Per l'rappresenta una nazione amica e un partner fondamentale in Medio Oriente e a livello globale" eè una nazione con cui l'ha "eccellenti relazioni che si sono ...

Netanyahu: vogliamo accelerare export di gas verso Italia Il Sole 24 ORE

ROMA – E' andata in scena a Palazzo Piacentini sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Forum Economico per le imprese italiane che ha visto la partecipazione di oltre ...Incontro al vertice a Palazzo Chigi con l’impegno a tenere presto un vertice intergovernativo. Incontrando le aziende con il ministro ...