Italia-Israele, Meloni riceve Netanyahu a Palazzo Chigi (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il quale è stato accolto dal picchetto d’onore che ha eseguito gli inni nazionali di Israele e Italia. Stamane, su twitter, la premier si è intanto detta “sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte dell’attentato terroristico avvenuto ieri a Tel Aviv. Esprimo al Premier Netanyahu, da poco arrivato a Roma, la solidarietà mia e del governo Italiano”, il tweet della premier. “Italia e Israele godono di relazioni bilaterali profonde. Le nostre relazioni diplomatiche sono iniziate subito ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – La Presidente del Consiglio Giorgiaha ricevuto ail Primo Ministro israeliano, Benjamin, il quale è stato accolto dal picchetto d’onore che ha eseguito gli inni nazionali di. Stamane, su twitter, la premier si è intanto detta “sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’è al fianco dia fronte dell’attentato terroristico avvenuto ieri a Tel Aviv. Esprimo al Premier, da poco arrivato a Roma, la solidarietà mia e del governono”, il tweet della premier. “godono di relazioni bilaterali profonde. Le nostre relazioni diplomatiche sono iniziate subito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte… - Tg3web : Continuano in Israele le proteste contro la riforma della giustizia. I manifestanti bloccano l'ingresso dell'aeropo… - MinisteroDifesa : Il Ministro @GuidoCrosetto, su delega del Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni, ha accolto al suo arrivo in Ital… - CDJohnson1902 : RT @GiorgiaMeloni: Sono sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte dell… - agenzia_nova : #Netanyahu a Chigi: “Colpito dalla leadership di #Meloni, Israele vuole esportare #gas in Europa attraverso l’Itali… -