Italia-Galles in tv oggi, Sei Nazioni rugby U20 2023: orario, dove vederla, programma, streaming (Di venerdì 10 marzo 2023) oggi, venerdì 10 marzo, alle ore 20.15, nella quarta giornata del Sei Nazioni Under 20 2023 di rugby l’Italia giocherà in casa contro i pari età del Galles allo stadio di Monigo, casa del Benetton Treviso. La Nazionale Italiana U20 di rugby vuole riscattare le sconfitte patite contro Francia, Inghilterra ed Irlanda. Italia e Galles sono le uniche due squadre sempre sconfitte nelle prime tre giornate, ma gli azzurrini hanno incassato finora cinque punti di bonus sui sei a disposizione, siglando sempre almeno quattro mete in ogni match disputato, mentre i Gallesi sono fermi a quota due in classifica. La diretta tv del match Italia U20-Galles U20 di rugby ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023), venerdì 10 marzo, alle ore 20.15, nella quarta giornata del SeiUnder 20dil’giocherà in casa contro i pari età delallo stadio di Monigo, casa del Benetton Treviso. La Nazionalena U20 divuole riscattare le sconfitte patite contro Francia, Inghilterra ed Irlanda.sono le uniche due squadre sempre sconfitte nelle prime tre giornate, ma gli azzurrini hanno incassato finora cinque punti di bonus sui sei a disposizione, siglando sempre almeno quattro mete in ogni match disputato, mentre ii sono fermi a quota due in classifica. La diretta tv del matchU20-U20 di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federugby : ??#italrugby Kieran #Crowley ha scelto il XV in campo per l'incontro con il Galles del @SixNationsRugby 2023 ?… - SeiNazioniRugby : ???? La formazione dell'Italia per la sfida al Galles! #ITAvWAL | #GuinnessSeiNazioni - ladome17 : RT @SeiNazioniRugby: ???? La formazione dell'Italia per la sfida al Galles! #ITAvWAL | #GuinnessSeiNazioni - RitsonCreative : RT @SeiNazioniRugby: ???? La formazione dell'Italia per la sfida al Galles! #ITAvWAL | #GuinnessSeiNazioni - Beltuemanomasa : RT @Federugby: ??#italrugby Kieran #Crowley ha scelto il XV in campo per l'incontro con il Galles del @SixNationsRugby 2023 ? -