Italia al collasso, sbarchi di migranti senza sosta. Interviene pure la Marina Militare (Di venerdì 10 marzo 2023) Oltre 3.300 migranti arrivati in meno di 72 ore. Resta sotto assedio Lampedusa dove da giorni sono ripresi a pieno ritmo gli approdi. Sulla più grande delle Pelagie le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia costiera fanno la spola dal molo Favaloro. Una staffetta che non conosce soste con decine di carrette del mare intercettate nelle acque antistanti l'isola. Dopo una tregua durata una decina di giorni e legata alle cattive condizioni del mare, decine di barchini tentano la traversata in un Mediterraneo rimasto sguarnito di navi del soccorso civile. Giovedì il record degli approdi a Lampedusa: 41 con 1.867 persone arrivate, quasi il quadruplo dei migranti giunti il giorno precedente, l'8 marzo, quando i barchini intercettati erano stati 13 con a bordo 470 naufraghi. Venerdì, in un calcolo destinato ad aumentare nelle prossime ore, sono ...

