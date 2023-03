Ita: l'aereo pesa troppo, alcuni passeggeri fatti scendere (Di venerdì 10 marzo 2023) L'aereo pesa troppo, il vento è forte e per decollare bisogna alleggerirlo, a sette passeggeri viene così chiesto di scendere in cambio di un voucher da 250 euro. E' quanto successo ieri su un volo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) L', il vento è forte e per decollare bisogna alleggerirlo, a setteviene così chiesto diin cambio di un voucher da 250 euro. E' quanto successo ieri su un volo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'aereo pesa troppo, il vento è forte e per decollare bisogna alleggerirlo, a sette passeggeri viene chiesto di sce… - AnnalisaAntas : RT @Agenzia_Ansa: L'aereo pesa troppo, il vento è forte e per decollare bisogna alleggerirlo, a sette passeggeri viene chiesto di scendere… - tvbusiness24 : Ita Airways, aereo troppo pesante: sette persone a terra - JimyML : RT @Agenzia_Ansa: L'aereo pesa troppo, il vento è forte e per decollare bisogna alleggerirlo, a sette passeggeri viene chiesto di scendere… - AngeloArecco : RT @Agenzia_Ansa: L'aereo pesa troppo, il vento è forte e per decollare bisogna alleggerirlo, a sette passeggeri viene chiesto di scendere… -