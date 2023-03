Israele, presidente Herzog boccia riforma giudiziaria del governo (Di venerdì 10 marzo 2023) Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha bocciato la legge di riforma della giustizia proposta dalla coalizione guidata dal premier Benjamin Netanyahu, chiedendone il ritiro e affermando che "mina i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilisraeliano, Isaac, hato la legge didella giustizia proposta dalla coalizione guidata dal premier Benjamin Netanyahu, chiedendone il ritiro e affermando che "mina i ...

