Ischia, rissa tra genitori alla partita under 14: lo scontro partito da due mamme – Il video (Di venerdì 10 marzo 2023) È scoppiata una rissa furibonda a Ischia tra i genitori dei ragazzini che a Ischia giocavano una partita del campionato under 14 tra Barano e Quagliano. È successo oggi pomeriggio 9 marzo, durante il match tra la squadra napoletana dello Sporting Village di Quagliano in trasferta contro i padroni di casa del Barano d'Ischia. Mentre in campo i ragazzini giocavano senza alcun problema, con due sole ammonizioni durante la partita, sugli spalti del campo don Luigi Di Iorio la situazione è degenerata quando la madre di un giovane calciatore del Barano ha rimproverato quella di un giocatore avversario che inveiva contro i giocatori di casa. Dalle parole si è rapidamente passati ai fatti, con le due donne che si sono affrontate, finché non è intervenuto il ...

