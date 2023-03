Irpef, ma non solo. Perché sul fisco il governo l’ha azzeccata. Parla Rossi (Di venerdì 10 marzo 2023) In Italia, solo a Parlarne, fa ancora un certo effetto. La riforma fiscale sta lentamente prendendo corpo, dando ai contribuenti la speranza di un fisco più equo e al passo con la crescita. Maurizio Leo, viceministro dell’Economia (nella foto), è l’uomo che ha in mano le redini. Tra pochi giorni sul tavolo del Consiglio dei ministri finirà il provvedimento che racchiude l’embrione di quel riassetto e che darà al Parlamento italiano 24 mesi di tempo per approvare una riforma strutturale del fisco italiano. Questo, in linea di massima, il menù. Quattro parti, 21 articoli e due anni di tempo per cambiare tutto il fisco: con un’Irpef a tre aliquote, considerata come primo passo verso la flat tax da applicare alla principale imposta italiana, un tetto agli sconti fiscali ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) In Italia,rne, fa ancora un certo effetto. La riforma fiscale sta lentamente prendendo corpo, dando ai contribuenti la speranza di unpiù equo e al passo con la crescita. Maurizio Leo, viceministro dell’Economia (nella foto), è l’uomo che ha in mano le redini. Tra pochi giorni sul tavolo del Consiglio dei ministri finirà il provvedimento che racchiude l’embrione di quel riassetto e che darà almento italiano 24 mesi di tempo per approvare una riforma strutturale delitaliano. Questo, in linea di massima, il menù. Quattro parti, 21 articoli e due anni di tempo per cambiare tutto il: con un’a tre aliquote, considerata come primo passo verso la flat tax da applicare alla principale imposta italiana, un tetto agli sconti fiscali ...

