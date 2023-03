Iran e Arabia Saudita trovano un accordo | finisce il gelo durato 7 anni | ecco cosa significa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valentipaolo99 : Chi vince e chi perde? Vince la Cina, che si ritaglia un ruolo di mediatore di primo piano nella regione. Perdono… - valentipaolo99 : Questa rivalità ha anche radici religiose: entrambi gli Stati si propongono come difensori del 'vero Islam', l'Iran… - valentipaolo99 : Perché è importante? Arabia Saudita e Iran si contendono da anni il ruolo di prima potenza regionale in Medio Orien… - BusiMatia : ?? SUPER BREAKING NEWS ?? Iran e Arabia Saudita hanno concordtato la normalizzazione delle relazioni interrotte nel… - ___________Luca : Iran e Arabia Saudita normalizzano le proprie relazioni. -

Saudita tornano a parlarsi, dopo sette lunghi anni di gelo diplomatico. Con un accordo raggiunto a Pechino, i due Stati hanno annunciato la riapertura delle rispettive ambasciate entro ...L'e l'Saudita hanno concordato di riprendere le relazioni diplomatiche e di aprire le rispettive ambasciate entro due mesi. Secondo l'emittente televisiva panaraba "Al Jazeera", un accordo ...Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ...

Iran e Arabia Saudita, riprendono le relazioni tra gli arci nemici. E a mediare è la Cina Corriere della Sera

A Pechino, le diplomazie di Arabia Saudita e Iran hanno raggiunto un accordo per riprendere le reciproche relazioni dopo 7 anni di gelo: ecco cosa cambia per il mondo arabo e non solo.I giornali americani tornano a parlare del possibile accordo tra Arabia Saudita e Israele per normalizzare le relazioni reciproche. Riad avrebbe fatto avere a Washington un insieme di condizioni per a ...