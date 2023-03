Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adapallai : RT @OttobreInfo: 'Il testo ufficiale dell'accordo tra Iran e Arabia Saudita ospitato dalla Cina afferma che hanno concordato una ROADMAP pe… - Ecatetriformis : ?????????? Iran e Arabia Saudita hanno firmato un accordo per riprendere le relazioni, si prevede di aprire le ambasciat… - Gianl1974 : 1/4 ?? I paesi arabi e Israele hanno posto una condizione per la Russia Funzionari dell'Arabia Saudita, di Israele… - notizienet : Iran e Arabia Saudita riprendono le relazioni - Lo riferiscono i media di Stato iraniani - SampieriFranco2 : ?? SUPER BREAKING NEWS ?? Iran e Arabia Saudita hanno concordtato la normalizzazione delle relazioni interrotte nel… -

Saudita hanno trovato un accordo per ripristinare le relazioni interrotte. Lo riferisco i media di Stato iraniani. ....araba ha approvato la decisione presa dal Comitato ministeriale del Quartetto composto da... 'Esiste una minaccia reale contro il Marocco che proviene dall'e da Hezbollah con il concorso ...... ha parlato della necessità di contrastare la corsa all'atomica dell'e ha evidenziato l'impegno ad allargare i rapporti con i paesi arabi, in particolare con l'Saudita. A intervenire dopo ...

Iran e Arabia Saudita riprendono le relazioni Tiscali Notizie

Iran says it has reached a deal with Saudi Arabia to resume diplomatic relations and reopen embassies in the two countries after years of tensions.DUBAI, United Arab Emirates — (AP) — Iran and Saudi Arabia on Friday agreed to reestablish diplomatic relations and reopen embassies after years of tensions between the two countries, including a ...