Iran e Arabia Saudita | prove di pace con la mediazione della Cina

L'Iran e l'Arabia Saudita cercano di ricucire le relazioni bilaterali, superando la rottura diplomatica nata sette anni fa e che ha alimentato le tensioni nel Golfo Persico, causando un'escalation di violenza in diversi contesti, tra cui lo Yemen alla Siria. L'accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione della Cina: intesa sottoscritta a Pechino tra i ...

