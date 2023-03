iPhone 14: SOS via satellite gratis per due anni (Di venerdì 10 marzo 2023) A fine marzo sarà attivato, anche nel nostro Paese, l’innovativo servizio SOS emergenze via satellite presente sui nuovi iPhone 14, 14 Plus, Pro e Pro Max. La funzionalità sarà gratuita per due anni (non è ancora... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 marzo 2023) A fine marzo sarà attivato, anche nel nostro Paese, l’innovativo servizio SOS emergenze viapresente sui nuovi14, 14 Plus, Pro e Pro Max. La funzionalità sarà gratuita per due(non è ancora...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giulio_Minotti : #iPhone 14: SOS via satellite gratis per due anni - AppleEducate : RT @Trovaprezzi: Apple attiverà da fine marzo il nuovo servizio di SOS via satellite su iPhone 14 in Italia: - Trovaprezzi : Apple attiverà da fine marzo il nuovo servizio di SOS via satellite su iPhone 14 in Italia: - andreastoolbox : IPhone: l'SOS via satellite arriva in Italia #l'SOS #IPhone: #via #arriva #satellite ??????? - 83napolano : RT @CeotechI: iPhone 14, SOS Emergenze arriva in Italia ed altri Paesi #Apple #AppleiPhone #Austria #Belgio #iPhone #iPhone14 #iPhone14Plus… -