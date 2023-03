Ip: Brachetti Peretti, 'buon 2022 ma hanno pesato 200 mln tasse extraprofitti' (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "Il 2022 è stato un anno soddisfacente, ma condizionato dalla doppia tassa sugli extraprofitti, una tassa iniqua che ci è costata quasi 200 milioni. In particolare la prima delle due tasse, quella dell'aprile 2022, di fatto tassa le società petrolifere sull'accisa versata: una tassa sulla tassa". Lo afferma all'Adnkronos Ugo Brachetti Peretti, presidente di IP, aggiungendo: "Non mi lamento della tassa in sé: è giusto dare un contributo nei momenti di bisogno, ma dispiace la modalità con cui è stata introdotta. Comunque, siamo fra quelli che hanno pagato e presentato ricorso". "Quanto al 2023 - spiega - abbiamo avuto i primi due mesi discreti, non prevediamo flessioni, ma siamo sempre in fase di recupero dopo gli anni 2020-21. Direi che ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "Ilè stato un anno soddisfacente, ma condizionato dalla doppia tassa sugli, una tassa iniqua che ci è costata quasi 200 milioni. In particolare la prima delle due, quella dell'aprile, di fatto tassa le società petrolifere sull'accisa versata: una tassa sulla tassa". Lo afferma all'Adnkronos Ugo, presidente di IP, aggiungendo: "Non mi lamento della tassa in sé: è giusto dare un contributo nei momenti di bisogno, ma dispiace la modalità con cui è stata introdotta. Comunque, siamo fra quelli chepagato e presentato ricorso". "Quanto al 2023 - spiega - abbiamo avuto i primi due mesi discreti, non prevediamo flessioni, ma siamo sempre in fase di recupero dopo gli anni 2020-21. Direi che ci ...

