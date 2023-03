Invasione di migranti in Italia: i dati Frontex smentiscono la sinistra (Di venerdì 10 marzo 2023) Un'emergenza che non sembra mai avere fine. La rotta migratoria del Mediterraneo Centrale, che porta alle coste Italiane, è stata la più attiva tra quelle dirette verso l'Unione Europea nei primi due mesi di quest'anno, con quasi 12mila attraversamenti irregolari delle frontiere, il doppio rispetto a un anno fa. A comunicarlo è Frontex, che spiega che in particolare a febbraio il numero di rilevamenti su questa rotta è triplicato rispetto a febbraio 2022, arrivando a quota 7mila. Nel frattempo sono oltre mille i migranti attualmente in mare per i quali è intervenuta la Guardia costiera, in soccorso di diverse imbarcazioni che tentano di raggiungere le coste Italiane. In queste ore le motovedette Sar Cp 320, Cp 322 e Cp 329 della Guardia Costiera stanno intervenendo, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) Un'emergenza che non sembra mai avere fine. La rotta migratoria del Mediterraneo Centrale, che porta alle costene, è stata la più attiva tra quelle dirette verso l'Unione Europea nei primi due mesi di quest'anno, con quasi 12mila attraversamenti irregolari delle frontiere, il doppio rispetto a un anno fa. A comunicarlo è, che spiega che in particolare a febbraio il numero di rilevamenti su questa rotta è triplicato rispetto a febbraio 2022, arrivando a quota 7mila. Nel frattempo sono oltre mille iattualmente in mare per i quali è intervenuta la Guardia costiera, in soccorso di diverse imbarcazioni che tentano di raggiungere le costene. In queste ore le motovedette Sar Cp 320, Cp 322 e Cp 329 della Guardia Costiera stanno intervenendo, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusy29037023 : RT @tempoweb: Invasione di #migranti in Italia. I dati #Frontex: “Arrivi raddoppiati nel 2023” #ue #10marzo #iltempoquotidiano https://t.c… - paolaokaasan : @vocedelpatriota Infatti si vede....... aspettando il 'blocco navale' acclamato durante la campagna elettorale ....… - Super_Stefy_ : RT @tempoweb: Invasione di #migranti in Italia. I dati #Frontex: “Arrivi raddoppiati nel 2023” #ue #10marzo #iltempoquotidiano https://t.c… - tempoweb : Invasione di #migranti in Italia. I dati #Frontex: “Arrivi raddoppiati nel 2023” #ue #10marzo #iltempoquotidiano… - luigimariano66 : In arrivo altri 1.300 migranti. Praticamente è un’invasione. Anche quando non governa il PD, si fanno le politiche del PD. -