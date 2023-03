(Di venerdì 10 marzo 2023)Sanpaolo avvia un percorso graduale per direbancari mentre resteranno in attività quelli circolari. La banca ha inviato ai primi correntisti, in modo particolare coloro che ...

Intesa: verso addio agli assegni, prime comunicazioni ai clienti ... Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Intesa Sanpaolo avvia un percorso graduale per dire addio agli assegni bancari mentre resteranno in attività quelli circolari. La banca ha inviato ai primi correntisti, in ...