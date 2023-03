Inter, staffetta costante in attacco. Molteplici scelte per Inzaghi (Di venerdì 10 marzo 2023) Il rientro di Romelu Lukaku ha aumentato finalmente le possibilità di Simone Inzaghi per la formazione. Da settimane ormai è costante la staffetta in attacco, con un continuo ballottaggio tra il belga, Dzeko e Lautaro Martinez. ABBONDANZA – Abbondanza, questo è il termine giusto per descrivere in questo momento l’attacco dell’Inter. Il rientro di Romelu Lukaku ha giovato all’Inter, ma soprattutto a Simone Inzaghi per le sue scelte. Il tecnico piacentino ha finalmente delle opzioni tra cui scegliere, infatti per ogni match rimane costante il ballottaggio. L’unico che gode di una posizione di maggiore importanza è Lautaro Martinez, trascinatore dei nerazzurri e capocannoniere della stagione. Quattordici gol in Serie A, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Il rientro di Romelu Lukaku ha aumentato finalmente le possibilità di Simoneper la formazione. Da settimane ormai èlain, con un continuo ballottaggio tra il belga, Dzeko e Lautaro Martinez. ABBONDANZA – Abbondanza, questo è il termine giusto per descrivere in questo momento l’dell’. Il rientro di Romelu Lukaku ha giovato all’, ma soprattutto a Simoneper le sue. Il tecnico piacentino ha finalmente delle opzioni tra cui scegliere, infatti per ogni match rimaneil ballottaggio. L’unico che gode di una posizione di maggiore importanza è Lautaro Martinez, trascinatore dei nerazzurri e capocannoniere della stagione. Quattordici gol in Serie A, ...

