Inter | Spezia e Porto match decisivi per Inzaghi I due obiettivi

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 marzo 2023) La trasferta in casa delloin campionato stasera e quella di martedì 14 marzo tra le mura amiche delin Champions League saranno decisive per l’allenatore dell’, Simone. DOPPIA TRASFERTA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, la doppia trasferta contro lostasera nel campionato di Serie A e contro ilmartedì 14 marzo in Champions League avranno un peso specifico non indifferente. In campionato l’dovrà difendere, puntellare e consolidare il secondo posto. In Champions invece avrà l’occasione di qualificarsi ai quarti di finale. DIFFICOLTÀ – Tuttavia le trasferte in questa stagione hanno significato difficoltà per Simoneche in questi dieci giorni a venire, mettendoci dentro la partita prevista a ...