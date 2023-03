“Inter-Skriniar | Le Porte Scorrevoli Verso La Champions”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 marzo 2023) IMPERDIBILE SFIDA TRA LE STELLE D’EUROPA: TUTTO PRONTO PER IL CLASH TRAE PORTO,GALVANIZZATO DALLA PARTITA! Il Dragão sta per diventare l’arena di una delle partite più attese dell’anno:e Porto si sfideranno per conquistare un posto nei quarti di finale dellaLeague. Non ci saranno dubbi su chi tifare per Milan, che non vediamo l’ora di vedere di nuovo in campo a difendere la maglia nerazzurra! Il centrale slovacco, infatti, ha dovuto restare fermo a causa di una fastidiosa nevrite alla schiena, ma ha pregato per tornare in campo in tempo per prendersi una maglia da titolare nella sfida di. Con i nostri occhi puntati su di lui, possiamo solo sperare cheriesca a superare questo inconvenient e si mostri al ...