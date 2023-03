Inter Primavera, contro l’Atalanta serve la vittoria per la zona playoff (Di venerdì 10 marzo 2023) Domani l’Inter Primavera torna in campo in campionato. I ragazzi di Chivu saranno impegnati in trasferta contro l’Atalanta: obiettivo 3 punti per continuare a correre verso la zona playoff RINCORSA – Domani la Primavera di Cristian Chivu sfiderà l’Atalanta per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. All’andata il match terminò con il risultato di 1-1. Al gol di De Nipoti rispose Pio Esposito. In quel periodo l‘Inter faticava a ingranare, tanto che la prima vittoria in campionato arrivò solo alla nona giornata. Ad un girone di distanza la situazione è cambiata. Fontanarosa e compagni – grazie anche alle prove tattiche di mister Chivu e all’aiuto del mercato – hanno ripreso il loro cammino. ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Domani l’torna in campo in campionato. I ragazzi di Chivu saranno impegnati in trasferta: obiettivo 3 punti per continuare a correre verso laRINCORSA – Domani ladi Cristian Chivu sfideràper la ventitreesima giornata del campionato1. All’andata il match terminò con il risultato di 1-1. Al gol di De Nipoti rispose Pio Esposito. In quel periodo l‘faticava a ingranare, tanto che la primain campionato arrivò solo alla nona giornata. Ad un girone di distanza la situazione è cambiata. Fontanarosa e compagni – grazie anche alle prove tattiche di mister Chivu e all’aiuto del mercato – hanno ripreso il loro cammino. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter Primavera, contro l'Atalanta serve la vittoria per la zona playoff - - CordiscoNino : @ZZiliani Grande Ziliani??. Io mi dedicherò al tifo sfrenato nell'ordine: Inter primavera, Maronea Calcio e Campobasso - _Introducing_me : RT @annalisaaricci: Tra 15 anni avremo nella primavera dell’inter Theo Martinez, in quella del milan Theo Hernandez jr e in quella della ju… - antonioamodio22 : RT @annalisaaricci: Tra 15 anni avremo nella primavera dell’inter Theo Martinez, in quella del milan Theo Hernandez jr e in quella della ju… - annalisaaricci : Tra 15 anni avremo nella primavera dell’inter Theo Martinez, in quella del milan Theo Hernandez jr e in quella dell… -