Inter, perché sull'intervento di Caldara è arrivato il rigore. Poi Lautaro dal dischetto... (Di venerdì 10 marzo 2023) Minuto 9 al Picco di La Spezia, l'Interista D'Ambrosio resta a terra dopo un contatto con Caldara nell'area spezzina: non è rigore per l'arbitro Livio Marinelli, che ha visto un Intervento pulito ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) Minuto 9 al Picco di La Spezia, l'ista D'Ambrosio resta a terra dopo un contatto connell'area spezzina: non èper l'arbitro Livio Marinelli, che ha visto unvento pulito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - gianlucarossitv : 9.3.2023 Auguri #Inter. Oggi Sono 115! ???? Non sei mai stata per tutti e non a caso qui stata sempre e solo in… - marifcinter : #Sala: 'Il mio auspicio è che l'Inter pure in una fase transitoria possa rimanere a San Siro. Qualcuno ha detto che… - mass_brock : Lautaro con l'Inter: 17 rigori calciati 11 segnati Media del 65% Lukaku con l'Inter 16 rigori calciati 16 segnati… - BertoliSamuele : @marifcinter Perché le grandi squadre fanno sistematicamente un gol ogni 3/4 occasioni. L’Inter è una squadra medio… -

Inter, perché sull'intervento di Caldara è arrivato il rigore. Poi Lautaro dal dischetto... Minuto 9 al Picco di La Spezia, l'interista D'Ambrosio resta a terra dopo un contatto con Caldara nell'area spezzina: non è rigore per l'arbitro Livio Marinelli, che ha visto un intervento pulito ... Roma, ricorso respinto. E Mourinho torna a fare il gesto delle manette José Mourinho non potrà sedere in panchina nelle gare contro Sassuolo e Lazio perché il ricorso ...iconico per tifosi interisti e che risale al 20 febbraio 2010 quando a San Siro si giocava Inter - ... Inter, Marotta avverte: "La maglia va sempre onorata" L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato prima del match contro lo Spezia a Dazn: "C'è il rischio che si pensi ... è chiaro che l'appuntamento di martedì è di rilevanza estrema perché la massima ... Minuto 9 al Picco di La Spezia, l'interista D'Ambrosio resta a terra dopo un contatto con Caldara nell'area spezzina: non è rigore per l'arbitro Livio Marinelli, che ha visto un intervento pulito ...José Mourinho non potrà sedere in panchina nelle gare contro Sassuolo e Lazioil ricorso ...iconico per tifosi interisti e che risale al 20 febbraio 2010 quando a San Siro si giocava- ...L'ad dell'Beppe Marotta ha parlato prima del match contro lo Spezia a Dazn: "C'è il rischio che si pensi ... è chiaro che l'appuntamento di martedì è di rilevanza estremala massima ... Esposito-Mulattieri, perché l'Inter si gode Bari-Frosinone Tuttosport