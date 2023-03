Inter, per Skriniar si naviga a vista: a rischio la sua presenza con il Porto (Di venerdì 10 marzo 2023) Milan Skriniar alle prese con un infortunio Bologna, Lecce, Spezia e… Porto. Milan Skriniar assente dal match del Dall’Ara, rischia ora di saltare anche il match di ritorno degli ottavi della Champions League. Questo il punto sulle sue condizioni fatto da Tuttosport in edicola oggi. “Una corsa contro il tempo. Con la speranza, dopo quasi tre settimane lontano dal campo, di poter rientrare da dove aveva lasciato, ossia dalla Champions League. L’ultima partita disputata da Milan Skriniar con l’Inter risale allo scorso 22 febbraio, quando i nerazzurri si imposero per 1-0 in casa sul Porto grazie alla rete di Romelu Lukaku. Lo slovacco infatti, così come Correa, non è partito per la Liguria con il resto della squadra. Tra i due però c’è una grande differenza: il “Tucu” si è già ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Milanalle prese con un infortunio Bologna, Lecce, Spezia e…. Milanassente dal match del Dall’Ara, rischia ora di saltare anche il match di ritorno degli ottavi della Champions League. Questo il punto sulle sue condizioni fatto da Tuttosport in edicola oggi. “Una corsa contro il tempo. Con la speranza, dopo quasi tre settimane lontano dal campo, di poter rientrare da dove aveva lasciato, ossia dalla Champions League. L’ultima partita disputata da Milancon l’risale allo scorso 22 febbraio, quando i nerazzurri si imposero per 1-0 in casa sulgrazie alla rete di Romelu Lukaku. Lo slovacco infatti, così come Correa, non è partito per la Liguria con il resto della squadra. Tra i due però c’è una grande differenza: il “Tucu” si è già ...

