Inter, Mkhitaryan: 'Sappiamo cosa abbiamo sbagliato in trasferta' (Di venerdì 10 marzo 2023) A margine della sfida contro lo Spezia, il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Dazn. “Sappiamo co... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) A margine della sfida contro lo Spezia, il centrocampista dell', Henrikhha parlato ai microfoni di Dazn. “co...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Mkhitaryan: «L'Inter sa vincere anche in trasferta. Serve dimostrarlo!» - - FabioBenini10 : RT @InterCM16: All’#Inter riposa #Onana, portiere di anni 26, ma non #Mkhitaryan di anni 34. - sportli26181512 : Inter, Mkhitaryan: 'Sappiamo cosa abbiamo sbagliato in trasferta': A margine della sfida contro lo Spezia, il centr… - coraline222222 : RT @InterHubOff: ?? FORMAZIONE UFFICIALE ?? SPEZIA ?? INTER ???? Handanovic S. ???? D’Ambrosio D. ???? Acerbi F. ???? Bastoni A. ???? Darmian M. ???? Ba… - mrharryhart : RT @InterCM16: All’#Inter riposa #Onana, portiere di anni 26, ma non #Mkhitaryan di anni 34. -