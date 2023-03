Inter, Mkhitaryan: «Qui per i tre punti. Assist? Mi interessa vincere» (Di venerdì 10 marzo 2023) Henrikh Mkhitaryan, fantasista dell’Inter, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro lo Spezia: le dichiarazioni Henrikh Mkhitaryan, fantasista dell‘Inter, ha parlato alla TV ufficiale del club prima del match con lo Spezia. LE PAROLE – «Sono tutte partite difficili. Siamo pronti, abbiamo analizzato bene la partita e ora vediamo cosa succede. Ma noi siamo qui con l’obiettivo dei tre punti. Spero di fare Assist al più presto, ma per me la cosa importante è aiutare la squadra a vincere e giocare al meglio per i compagni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Henrikh, fantasista dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro lo Spezia: le dichiarazioni Henrikh, fantasista dell‘, ha parlato alla TV ufficiale del club prima del match con lo Spezia. LE PAROLE – «Sono tutte partite difficili. Siamo pronti, abbiamo analizzato bene la partita e ora vediamo cosa succede. Ma noi siamo qui con l’obiettivo dei tre. Spero di fareal più presto, ma per me la cosa importante è aiutare la squadra ae giocare al meglio per i compagni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

