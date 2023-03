Inter | Marotta | «Pensare al Porto? Non deve assolutamente succedere oggi»

(Di venerdì 10 marzo 2023) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro lo Spezia Beppe, ad dell’, ha parlato a Dazn prima del match con lo Spezia. LE PAROLE – «Nondial. Martedì sarà un grande appuntamento e la Champions è la massima competizione, però non dobbiamo dimenticare il campionato e la gara contro lo Spezia. Dobbiamo trovare la stessa determinazione, le insidie anche qui sono tante come saranno martedì». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Invito i tifosi dell'#Inter, nel caso #Marotta riporti davvero Antonio #Conte in nerazzurro, a tifare Pro Sesto o R… - marifcinter : Roberto Samaden il 30 giugno lascerà l'Inter dopo 33 anni. Giorni fa ha comunicato la sua decisione al presidente Z… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Testa al Porto? Non deve assolutamente succedere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Testa al Porto? Non deve assolutamente succedere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Testa al Porto? Non deve assolutamente succedere' -

Dest in azione - calciomercato.itIl ventiduenne potrebbe essere offerto all'come eventuale sostituto di Dumfries, il prescelto diper fare cassa. Così come alla Juventus (a patto che i ...Beppe, amministratore delegato dell'- Calciomercato.itInzaghi non può più sbagliare dopo i tanti passi falsi in campionato e alla vigilia dello Spezia ha caricato così l'ambiente: '......l', una favola destinata anch'essa a lasciare dietro di sé terra bruciata. Non come accaduto con Milan Skriniar, situazione irripetibile nella mente di un direttore attento come Giuseppe,...

Inter, Marotta chiede concentrazione: 'La Champions ha rilevanza estrema ma la maglia va sempre onorata' Calciomercato.com

Aggiornamenti di calciomercato Serie A riguardo l'arrivo in Italia del brasiliano del Liverpool Firmino. Ecco in quale big giocherà ...A margine della partita di campionato contro lo Spezia, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe MArotta, ha parlato ai microfoni di Dazn. C'è il rischio che la testa possa essere già in Champions