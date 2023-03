Inter, LuLa mai ritrovata in stagione. Un precedente con lo Spezia (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Inter ha iniziato la stagione come favorita per lo Scudetto. La posizione è stata guadagnata soprattutto grazie al ritorno di Romelu Lukaku, alla possibilità che la coppia con Lautaro Martinez si ricongiungesse. Sono mancati però i risultati. LU-LA – La coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez non è mai esistita in questa stagione. Il belga e l’argentino non hanno mai ritrovato l’intesa giusta, complici anche i ripetuti infortuni del giocatore di proprietà del Chelsea. Il numero dieci ha dimostrato di trovarsi anche meglio con Edin Dzeko, giocando le migliori partite al suo fianco. È stata l’occasione degli ultimi due Derby, dove el toro ha colpito con due gol. Con Lukaku invece la storia è stata totalmente differente. Le attese create in estate non sono state soddisfatte, l’Inter non si è goduta certamente la coppia ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) L’ha iniziato lacome favorita per lo Scudetto. La posizione è stata guadagnata soprattutto grazie al ritorno di Romelu Lukaku, alla possibilità che la coppia con Lautaro Martinez si ricongiungesse. Sono mancati però i risultati. LU-LA – La coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez non è mai esistita in questa. Il belga e l’argentino non hanno mai ritrovato l’intesa giusta, complici anche i ripetuti infortuni del giocatore di proprietà del Chelsea. Il numero dieci ha dimostrato di trovarsi anche meglio con Edin Dzeko, giocando le migliori partite al suo fianco. È stata l’occasione degli ultimi due Derby, dove el toro ha colpito con due gol. Con Lukaku invece la storia è stata totalmente differente. Le attese create in estate non sono state soddisfatte, l’non si è goduta certamente la coppia ...

