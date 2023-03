Inter-Lukaku | contro lo Spezia prova a prendersi i nerazzurri

(Di venerdì 10 marzo 2023) Stasera l’in campo al Picco di Laper l’anticipo della Serie A, chance perperStasera l’in campo al Picco di Laper l’anticipo della Serie A, chance perper. Ultimo treno per il belga con fermata, Inzaghi lo metterà titolare e lui dovrà sfruttare l’occasione anche per guadagnarsi il futuro. Ial momento sono in dubbio sul da farsi e i segnali devono arrivare dallo stesso attaccante per non giocarsi la conferma all’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Primi cambi per mister Inzaghi: #Lukaku ?? #Lautaro - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carb… - fcin1908it : Inter, Lukaku o Dzeko? Chi starà meglio avrà una chance col Porto. Attenzione anche… - FcInterNewsit : Preview Spezia-Inter - Riecco Brozovic e Lukaku. C'è un dubbio tra i pali - sportli26181512 : Prime pagine 10 marzo: 'Juve a volo d'Angel', 'Lukaku si prende l'Inter' e 'Milan-Leao coi soldi Champions': La chi… -

"Lo Spezia sarà un avversario pericoloso", sottolinea Inzaghi ai microfoni diTV. "Ha ...e Brozovic sono ovviamente i giocatori più attesi. E per quanto le loro storie in nerazzurro siano ...Per il Corriere dello Sport , 'si prende l'' nella sfida contro lo Spezia di questa sera. Infine occhio al mercato con il Milan che, secondo la Gazzetta dello Sport , grazie ai soldi ...Spezia ", le formazioni:e Brozovic titolari, poi tanti ballottaggi Le scelte di formazione non potranno però non tener conto del Porto, ecco perché Inzaghi potrebbe fare un po' di ...

PRIMA PAGINA CORRIERE - Lukaku si prende l'Inter AreaNapoli.it

La 26esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Spezia e Inter: nerazzurri in campo a pochi giorni dal match di ritorno contro il Porto. In vista dell'essenziale sfida di ritorno contro il Por ...L’allenatore dell’Inter avrà tra i convocati anche Di Marco. Non recuperano invece Skriniar. e Correa. Gosens titolare.