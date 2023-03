Inter, Lautaro Martinez tira e sbaglia il rigore. Ma Lukaku ha il 100% (Di venerdì 10 marzo 2023) Nel match tra Spezia e Inter, valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023, Lautaro Martinez ha sbagliato un calcio di rigore al 13? del primo tempo. Quinto tiro dal dischetto sbagliato (11 su 16 realizzati) in nerazzurro per il centravanti argentino che si è preso il pallone nonostante in campo ci fosse anche Lukaku, che è 16 su 16 dagli 11 metri (aveva sbagliato un rigore poche giornate fa contro l’Udinese ma è stato fatto ribattere). SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Nel match tra Spezia e, valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023,hato un calcio dial 13? del primo tempo. Quinto tiro dal dischettoto (11 su 16 realizzati) in nerazzurro per il centravanti argentino che si è preso il pallone nonostante in campo ci fosse anche, che è 16 su 16 dagli 11 metri (avevato unpoche giornate fa contro l’Udinese ma è stato fatto ribattere). SportFace.

