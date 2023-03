Inter-Juventus -9, Allegri perde sicuro un giocatore! Due da valutare (Di venerdì 10 marzo 2023) La Juventus ieri ha vinto contro il Friburgo per 1-0 con rete di Di Maria. Negli ultimi minuti è stato diramato il bollettino medico legato a tre giocatori. All’orizzonte c’è l’Inter BOLLETTINO ? La Juventus perde Alex Sandro per una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Il brasiliano rientrerà dopo la sosta per le nazionali. Dunque niente Inter-Juventus del prossimo 19 marzo. Dalla vittoria contro il Friburgo sono usciti acciaccati anche Di Maria e Chiesa. Per entrambi escluse lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra. I due saranno rivalutati nei prossimi giorni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Laieri ha vinto contro il Friburgo per 1-0 con rete di Di Maria. Negli ultimi minuti è stato diramato il bollettino medico legato a tre giocatori. All’orizzonte c’è l’BOLLETTINO ? LaAlex Sandro per una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Il brasiliano rientrerà dopo la sosta per le nazionali. Dunque nientedel prossimo 19 marzo. Dalla vittoria contro il Friburgo sono usciti acciaccati anche Di Maria e Chiesa. Per entrambi escluse lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra. I due saranno rivalutati nei prossimi giorni.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo ...

