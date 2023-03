Inter: i nomi per il post Inzaghi (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Inter potrebbe decidere di voler cambiare allenatore per il prossimo campionato ed il matrimonio con l’attuale tecnico Simone Inzaghi sembra destinato a non durare. I nerazzurri si guardano intorno in cerca di un sostituto valido, in special modo in Serie A. Gli obiettivi dell’allenatore potrebbero non essere raggiunti, con una Champions League a rischio ed un gioco che non riesce a convincere i tifosi. Inter: i sostituti Per sostituire l’attuale tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, la società nerazzurra sonda il terreno della Serie A alla ricerca di nomi validi. Tra tutte le opzioni vagliate dalla dirigenza, i tecnici più probabili sembrano essere Ivan Juric e Thiago Motta. Il primo, che non ha sempre dato prova di essere riuscito ad imporre le proprie idee ed il proprio gioco ... Leggi su zon (Di venerdì 10 marzo 2023) L’potrebbe decidere di voler cambiare allenatore per il prossimo campionato ed il matrimonio con l’attuale tecnico Simonesembra destinato a non durare. I nerazzurri si guardano intorno in cerca di un sostituto valido, in special modo in Serie A. Gli obiettivi dell’allenatore potrebbero non essere raggiunti, con una Champions League a rischio ed un gioco che non riesce a convincere i tifosi.: i sostituti Per sostituire l’attuale tecnico dell’Simone, la società nerazzurra sonda il terreno della Serie A alla ricerca divalidi. Tra tutte le opzioni vagliate dalla dirigenza, i tecnici più probabili sembrano essere Ivan Juric e Thiago Motta. Il primo, che non ha sempre dato prova di essere riuscito ad imporre le proprie idee ed il proprio gioco ...

