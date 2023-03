Inter, ecco il piano per arrivare a Scalvini. Ma occhio alla Juventus… (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Inter continua a studiare diverse mosse per arrivare a Giorgio Scalvini. Il classe 2003 è da tempo sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Quest’ultima ha deciso di premere l’acceleratore per provare ad acquistare il difesore bergamasco in vista dell’addio certo di Milan Skriniar, ormai prossimo sposo del PSG in vista della prossima stagione. Si sa che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) L’continua a studiare diverse mosse pera Giorgio. Il classe 2003 è da tempo sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Quest’ultima ha deciso di premere l’acceleratore per provare ad acquistare il difesore bergamasco in vista dell’addio certo di Milan Skriniar, ormai prossimo sposo del PSG in vista della prossima stagione. Si sa che L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco l'area individuata dall'#Inter per il nuovo stadio: le foto - fcin1908it : Suning aveva un debito con l’Inter di 22 mln: saldato con Oaktree, ecco i dettagli - infoitsport : Il Napoli di Spalletti non sarà mai come l’Inter di Mourinho, ecco perché - maria_santamato : RT @cmdotcom: Tutte le maglie dell'#Inter, l'incredibile storia di Francesco Ippolito: 'Iniziata con un bomber, ecco come #Zenga mi ha tolt… - farted94 : RT @TripleteNerazz1: @elliott_il Ecco lo sapevo magicamente Pirlo diventa merda quando si è iniziato a dire che il passaggio con Pirlo da I… -