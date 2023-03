Inter crolla con lo Spezia Gol di Maldini | un colpo pesantissimo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Un rigore di Nzola nel finale di partita permette allodi battere l'nel primo anticipo della 26 giornata di serie A. Al Picco finisce 2-1 dopo che un altro rigore di Lukaku aveva pareggiato il vantaggio iniziale di. Nerazzurri che falliscono anche un penalty con Lautaro con il punteggio sullo 0-0 e sono costretti a pagare le tante occasioni non sfruttate. Il Napoli così, vincendo con l'Atalanta, avrebbe la chance di riportarsi a +18 in vetta, con la squadra di Inzaghi che rischia invece anche di perdere il secondo posto.invece per gli uomini di Semplici, che salgono a 24 in classifica portandosi momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione. L'avvio e' a favore dei nerazzurri, che dopo una manciata di minuti dal fischio d'inizio hanno subito la palla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - sscalcionapoli1 : L’Inter crolla ancora, lo Spezia fa le cose Semplici. 2-1, Inzaghi aggrappato alla Champions - tuttonapoli : FOTO - L'Inter crolla a La Spezia, l'esilarante meme postato da Chiariello: 'Senza parole!' - ABaldassaree : #speziavsinter #inter da incubo. Prende due gol assurdi. Sul primo #acerbi e poi #dambrosio ridicoli! Poi… - Sportflash24 : ?#SerieA 26^ giornata 2022-23: crolla l’Inter contro lo #Spezia allo stadio Picco. Daniel #Maldini e #Nzolà castiga… -

I bianconeri dello Spezia tornano a vincere in casa dopo sei mesi, mentre per i nerazzurri arriva la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Decide un rigore di Nzola, dopo che l'aveva fallito n rigore con Lautaro, e pareggiato con un altro rigore di Lukaku. Ma i limiti strutturali della squadra nerazzurra vengono sempre più a galla, specie quando ci sono impegni di ...... 'Abbiamo giocatori fuori e altri rientrati da poco - ha aggiunto Allegri - Domenica abbiamo una partita difficile e importante (contro la Sampdoria, ndr) perché dopo andiamo a Milano contro l'...... il Milan di Ancelotti seguiva il capobranco Gattuso, nell'di Mourinho c'era Walter Samuel, ... gli rifila un calcio sugli stinchi e il difensore della Romasu se stesso, evidentemente ...

Lo Spezia che batte l'Inter è il frutto di un'idea semplice ... che alla vigilia dell'impegno fondamentale contro il Porto, in Champions League, crolla ancora, e non riesce a dar continuità. C'è da ...