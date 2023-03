Inter, Borja Valero: «Sarà una sfida concentrarsi sulla gara con lo Spezia» (Di venerdì 10 marzo 2023) Borja Valero, ex centrocampista nerazzurro e oggi opinionista, ha parlato così della gara che attende l’Inter con lo Spezia Borja Valero, negli studi di Dazn, ha parlato dell’impegno con lo Spezia che attende l’Inter. LE PAROLE – «La sfida più grande di Inzaghi e dei suoi giocatori è proprio quella di pensare solo alla gara di oggi, provare ad avere un buon atteggiamento e portare a casa i tre punti. Se vuoi giocare partite come quella di martedì devi arrivare alla Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023), ex centrocampista nerazzurro e oggi opinionista, ha parlato così dellache attende l’con lo, negli studi di Dazn, ha parlato dell’impegno con loche attende l’. LE PAROLE – «Lapiù grande di Inzaghi e dei suoi giocatori è proprio quella di pensare solo alladi oggi, provare ad avere un buon atteggiamento e portare a casa i tre punti. Se vuoi giocare partite come quella di martedì devi arrivare alla Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InterClubIndia : RT @fcin1908it: Borja Valero: 'L'Inter oggi ha una sfida. Lautaro? Parlare come lui non è da tutti' - internewsit : Borja Valero: «Partita di oggi importante. Gosens uomo in più» - - fcin1908it : Borja Valero: 'L'Inter oggi ha una sfida. Lautaro? Parlare come lui non è da tutti' - sportli26181512 : Inter, Borja Valero: 'L'Inter si trova di fronte alla sfida più grande': Intervenuto a Dazn, l'ex centrocampista, B… - devrijwis : borja valero è stato tranquillamente uno dei centrocampisti più tecnici e forti che l’inter abbia avuto negli ultim… -