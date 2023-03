Inter basta scivoloni contro le piccole: con lo Spezia serve maturità (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Inter stasera affronterà lo Spezia in trasferta, sfida contro una piccola che in questa parte di stagione hanno messo in difficoltà i nerazzurri. piccole – La gara contro il Lecce è la strada da seguire per l’Inter di Simone Inzaghi. In questa stagione più volte i nerazzurri sono caduti contro le “piccole”. La sconfitta contro l’Udinese per 3-1 è stato il primo campanello d’allarme. Dopo la sosta Mondiale la situazione è però peggiorata. La squadra di Inzaghi è riuscita a regalare grandi prestazioni come quella contro il Napoli, il Porto e le due contro il Milan. Allo stesso tempo ha sbagliato le partite contro Bologna, Sampdoria e Empoli. Alla gara contro il Monza ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) L’stasera affronterà loin trasferta, sfidauna piccola che in questa parte di stagione hanno messo in difficoltà i nerazzurri.– La garail Lecce è la strada da seguire per l’di Simone Inzaghi. In questa stagione più volte i nerazzurri sono cadutile “”. La sconfittal’Udinese per 3-1 è stato il primo campanello d’allarme. Dopo la sosta Mondiale la situazione è però peggiorata. La squadra di Inzaghi è riuscita a regalare grandi prestazioni come quellail Napoli, il Porto e le dueil Milan. Allo stesso tempo ha sbagliato le partiteBologna, Sampdoria e Empoli. Alla garail Monza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter basta scivoloni contro le piccole: con lo Spezia serve maturità - - isypaganini : @LeonettiFrank Sono veramente contenta perché vedendo federico preoccupato avevo pensato al peggio, mi basta vederlo contro l'Inter - iFafi98 : @Charliep992 @86_longo @G_Cobianchi @robytoro75 Pensa che su un altro sito ho letto che interessava anche all'inte… - PippoDR : @ZZiliani Certo che inzaghi non è guardiola ma per giocare in quel modo basta lui, è inutile che ne prendi uno che… - Dylan_Dog_23 : @ilsommotwinter Incredibile dover ancora sentire accostare il nome di conte all'Inter! Basta mediocri!!! -