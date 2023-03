(Di venerdì 10 marzo 2023) Strage in un centro gestito dai Testimoni di Geova in Germania, il governatore della provincia afgana di Balkh assassinato dal gruppo Stato islamico, la presidente dell’Honduras Xiomara Castro autorizza la pillola del giorno dopo. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Il dolore del #Papa allAngelus per la tragedia in Calabria: 'Fermare i trafficanti. Le acque del Mediterraneo non s… - sportli26181512 : Scout rossoneri in Argentina per vedere Retegui. Intanto Mancini lo convoca in Nazionale: Il Milan sarebbe molto in… - ElDiablo202020 : RT @corsedimoto: SCOTT REDDING vede un Bautista difficile da battere nel Mondiale Superbike 2023. Intanto spera che BMW esaudisca le sue ri… - corsedimoto : SCOTT REDDING vede un Bautista difficile da battere nel Mondiale Superbike 2023. Intanto spera che BMW esaudisca le… - battistabd : RT @alanford892: Intanto nel 'giardino' di Borrel: continuano le proteste per l'innalzamento dell'età pensionabile a 64 anni....noi italiot… -

dopo diversi giorni di massicce proteste, il Parlamento georgiano ha votato a stragrande ... Hanno votato contro 35 deputati e solo uno in modo favorevole ,corso di una seduta trasmessa in ...sui social Pogba è stato duramente attaccato dai tifosi della Juventus. E c'è anche chi, tra i suoi ex compagni di squadra in bianconero, ha ricordato come il ritardoritiro pre - ..., a Viterbo è apparsa una L'articolo Schlein incontra Bonaccini e per lui è pronto un ruoloPd: a Viterbo svastica contro la neo segretaria proviene da True ...

Intanto nel mondo Internazionale

Strage in un centro gestito dai Testimoni di Geova in Germania, il governatore della provincia afgana di Balkh assassinato dal gruppo Stato islamico, la presidente dell’Honduras Xiomara Castro autoriz ...Nulla cambia in tema di catena di comando. Gli errori che hanno portato alla morte di 72 persone nel naufragio di Cutro restano senza contromisure politiche e organizzative. Pene più severe per gli sc ...