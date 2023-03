Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 10 marzo 2023) La Legge di Bilancio ha predisposto l’per ilcon dellepratiche e chiare che consentono diinin modo anticipato. Le variazioni sull’età di pensionamento e anche sulle necessità sociali sono state riunite in un nuovo provvedimento a favore delle donne. Pensionamento anticipato con(ilovetrading.it)L’età pensionabile che avanza, i costi della vita in aumento e la questione sempre più difficile degli importi non sufficienti per pagare tutti nel prossimo futuro stanno spingendo ad una vera trasformazione per quanto riguarda questi benefici necessari. La novità arriva direttamente dall’che, con una nuova circolare, ha diramato tutte le novità riguardo ...