Innovazione | premio Canada-Italia | avviso per ricercatori e startup

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il 2023 segna l’11esima edizione delper l’, iniziativa dell’Ambasciata delinnata nel 2013 con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due paesi nei campi della Scienza, Tecnologia,e Scienze Sociali. Il bando è rivolto a esperti,, scienziati,, professionisti delle industrie creative e innovatorini interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi. L’appello alle candidature è concentrato su progetti e ricerche in ambiti prioritari per il Governo del, così come per l’. I settori prioritari identificati quest’anno sono Salute mentale, Raccolta e ...