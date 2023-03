Iniezione letale a un condannato per omicidio: "Fino all'ultimo si è detto innocente" (Di venerdì 10 marzo 2023) "È l'omicidio di un uomo innocente". Sono state queste le ultime parole di Arthur Brown Jr, il detenuto di 52 anni condannato a morte per quattro omicidi di 30 anni fa che è stato giustiziato in Texas. Ha ricevuto un'... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 marzo 2023) "È l'di un uomo". Sono state queste le ultime parole di Arthur Brown Jr, il detenuto di 52 annia morte per quattro omicidi di 30 anni fa che è stato giustiziato in Texas. Ha ricevuto un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ernluccar : RT @mitsouko1: No, non creto. Chi non è fuggito a gambe levate davanti all’iniezione letale, non è un essere vivente molto intelligente In… - MarisaDenaro71 : L'unica colpa di Rizzotto era di aver ridicolizzato pubblicamente Liggio. A seguito del suo omicidio, il giovane pa… - TerroneDoc : RT @mitsouko1: No, non creto. Chi non è fuggito a gambe levate davanti all’iniezione letale, non è un essere vivente molto intelligente In… - mitsouko1 : No, non creto. Chi non è fuggito a gambe levate davanti all’iniezione letale, non è un essere vivente molto intell… - LorenzoOlivier : RT @GiuseppeCarbot5: Mi sono rifiutato di uccidermi con una iniezione letale imposta con ricatto da uno stato criminale. -