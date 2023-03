Infortunio bruttissimo per Pellegrini: 30 punti di sutura per il capitano della Roma! (Di venerdì 10 marzo 2023) Brutte notizie per la Roma e per Jose Mourinho, Lorenzo Pellegrini è stato costretto ad un intervento di suturazione in seguito alla botta rimediata contro la Real Sociedad in Europa League. Come riportato da Sky Sport, sono stati utilizzati ben 30 punti di sutura, per una ferita lacero contusa nella zona fronto-parietale. Pellegrini Roma Infortunio QUANDO RIENTRA Pellegrini Il capitano giallorosso era stato sostituito da Georgino Wijnaldum a trenta minuti dalla fine. E sembra proprio questa la soluzione che Mourinho adotterà contro il Sassuolo domenica, partita in cui non avrà a disposizione Pellegrini. Le sue condizioni verranno rivalutate nella giornata di lunedì. Altra tegola per Mourinho arriva sul fronte Belotti, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 marzo 2023) Brutte notizie per la Roma e per Jose Mourinho, Lorenzoè stato costretto ad un intervento dizione in seguito alla botta rimediata contro la Real Sociedad in Europa League. Come riportato da Sky Sport, sono stati utilizzati ben 30di, per una ferita lacero contusa nella zona fronto-parietale.RomaQUANDO RIENTRAIlgiallorosso era stato sostituito da Georgino Wijnaldum a trenta minuti dalla fine. E sembra proprio questa la soluzione che Mourinho adotterà contro il Sassuolo domenica, partita in cui non avrà a disposizione. Le sue condizioni verranno rivalutate nella giornata di lunedì. Altra tegola per Mourinho arriva sul fronte Belotti, ...

