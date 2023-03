Infortunio al polso per Belotti, l’attaccante giallorosso salta il Sassuolo? (Di venerdì 10 marzo 2023) Belotti ha rimediato un Infortunio al polso durante il match di ieri contro la Real Sociedad. l’attaccante giallorosso, subentrato al 60esimo al compagno di reparto di Abraham, ha sentito un forte dolore dopo un contrasto di gioco. Nonostante questo, però, il numero 11 è rimasto in campo, senza accennare minimamente alla possibilità del cambio. Le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023)ha rimediato unaldurante il match di ieri contro la Real Sociedad., subentrato al 60esimo al compagno di reparto di Abraham, ha sentito un forte dolore dopo un contrasto di gioco. Nonostante questo, però, il numero 11 è rimasto in campo, senza accennare minimamente alla possibilità del cambio. Le ... TAG24.

