Indian Wells, Fognini subito eliminato da Shelton (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Fabio Fognini subito fuori dal Masters 1000 di Indian Wells. Il ligure è stato eliminato al primo turno dal 20enne Ben Shelton, all'esordio assoluto nel torneo californiano, con il punteggio di 6-4 6-1. L'articolo proviene da Italia Sera.

Indian Wells, Fognini subito eliminato da Shelton
Fabio Fognini subito fuori dal Masters 1000 di Indian Wells. Il ligure è stato eliminato al primo turno dal 20enne Ben Shelton, all'esordio assoluto nel torneo californiano, con il punteggio di 6 - 4 6 - 1.

Indian Wells: Bronzetti, Paolini e Cocciaretto subito fuori
Tre azzurre eliminate su tre nella seconda giornata di Indian Wells. Nel torneo femminile che si sta disputando in California solo Camila Giorgi ha raggiunto Martina Trevisan al secondo turno: Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto ...

Dagli elogi a Rafael Nadal alla serie Break Point: le parole di Casper Ruud
Nuovo tentativo per ripartire in questo 2023 sarà a Indian Wells, nel primo Masters 1000 della stagione tennistica. 'È una bella sensazione tornare a Indian Wells . Il posto è bellissimo, bel tempo e ...

ATP Indian Wells 2023, i precedenti tra Matteo Berrettini e Taro Daniel. Perché è una sfida piena di incognite
Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, Matteo Berrettini farà il suo ritorno in campo. Dopo il ritiro per un problema al polpaccio nel quarto di finale del torneo di Acapulco (Messico) contro i ...