Indian Wells | Bronzetti | Paolini e Cocciaretto subito fuori

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tre azzurre eliminate su tre nella seconda giornata di. Nel torneo femminile che si sta disputando in California solo Camila Giorgi ha raggiunto Martina Trevisan al secondo turno: Lucia ...

Tre azzurre eliminate su tre nella seconda giornata di. Nel torneo femminile che si sta disputando in California solo Camila Giorgi ha raggiunto Martina Trevisan al secondo turno: Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto ...Nuovo tentativo per ripartire in questo 2023 sarà a, nel primo Masters 1000 della stagione tennistica. 'È una bella sensazione tornare a. Il posto è bellissimo, bel tempo e ...Fabio Fognini subito fuori dal Masters 1000 di. Il ligure è stato eliminato al primo turno dal 20enne Ben Shelton, all'esordio assoluto nel torneo californiano, con il punteggio di 6 - 4 6 - 1.

WTA Indian Wells: giornata nera per gli italiani, fuori anche Paolini e Cocciaretto Ubitennis

Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, Matteo Berrettini farà il suo ritorno in campo. Dopo il ritiro per un problema al polpaccio nel quarto di finale del torneo di Acapulco (Messico) contro i ...INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Debacle azzurra al primo turno del 'BNP Paribas Open', secondo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ...