Indian Wells 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 10 marzo con Berrettini e Giorgi (Di venerdì 10 marzo 2023) Il programma e gli orari di veenrdì 10 marzo 2023. Ad Indian Wells iniziano i secondi turni sia in campo maschile che femminile, con le teste di serie che entrano in gioco. Molti i big che esordiscono nel deserto californiano, ma la nostra attenzione è in particolar modo rivolta ai nostri due azzurri. Camila Giorgi e Matteo Berrettini animeranno la nottata italiana, con la marchigiana che sarà protagonista sul palcoscenico dello Stadium 1 contro Jessica Pegula nella sessione serale, mentre il romano dovrà vedersela con Taro Daniel. Si comincia alle ore 20:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite in programma. programma VENERDI’ 10 marzo STADIUM 1 Ore 20:00 – Schwartzman vs (3) ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Ile glidi veenrdì 10. Adiniziano i secondi turni sia in campo maschile che femminile, con le teste di serie che entrano in. Molti i big che esordiscono nel deserto californiano, ma la nostra attenzione è in particolar modo rivolta ai nostri due azzurri. Camilae Matteoanimeranno la nottata italiana, con la marchigiana che sarà protagonista sul palcoscenico dello Stadium 1 contro Jessica Pegula nella sessione serale, mentre il romano dovrà vedersela con Taro Daniel. Si comincia alle ore 20:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite inVENERDI’ 10STADIUM 1 Ore 20:00 – Schwartzman vs (3) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ???? 'Partire bene in un Masters 1000 è molto importante': Jannik Sinner è pronto per Indian Wells! ?? #tennis - Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - LaVeritaWeb : Nole già escluso dal torneo californiano nel 2022. Fuori pure dal Masters 1.000 di Miami. - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Venerdì 10 Marzo 2023. In campo due azzurri in singolare… - OA_Sport : Berrettini-Daniel oggi, ATP Indian Wells 2023: orari, dove vederlo in tv, programma, streaming - -