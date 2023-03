Incredibile richiesta sul volo Londra-Milano: “L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere” (Di venerdì 10 marzo 2023) Un aereo fermo a terra perché “pesa troppo”. Per questo motivo il comandante di un volo Londra – Milano Linate ha chiesto a cinque passeggeri di scendere a imbarco già completato. Una vicenda da “fantascienza”, l’ha definita il giornalista Gianluigi Nuzzi, che ha ripreso il momento della sorprendente richiesta e l’ha pubblicato sul suo profilo Instagram. “Siamo bloccati nelL’aereo perché – dicono – c’è vento e L’aereo pesa troppo… cercano 5 volontari che scendano e stiamo a Londra… Fantascienza”, il commento del conduttore di “Quarto grado”. Il video mostra un’altra giornalista, Alessia Tarquinio, fare da interprete per l’equipaggio, che non parla italiano. “Io sono ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Un aereo fermo a terra perché “”. Per questo motivo il comandante di unLinate ha chiesto a cinque passeggeri dia imbarco già completato. Una vicenda da “fantascienza”, l’ha definita il giornalista Gianluigi Nuzzi, che ha ripreso il momento della sorprendentee l’ha pubblicato sul suo profilo Instagram. “Siamo bloccati nelperché – dicono – c’è vento e… cercano 5ntari che scendano e stiamo a… Fantascienza”, il commento del conduttore di “Quarto grado”. Il video mostra un’altra giornalista, Alessia Tarquinio, fare da interprete per l’equipaggio, che non parla italiano. “Io sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloBW : @ilariofanto0 Indipendentemente da cosa ci sia scritto, non riesco a concepire il fatto di tenerle nascoste e negar… - dr_mricciardi : RT @Dario5S: @VincenzoDeLuca tratta la sanità come se fosse una cosa di sua proprietà. È incredibile che io e la mia collega @dr_mricciardi… - Dario5S : @VincenzoDeLuca tratta la sanità come se fosse una cosa di sua proprietà. È incredibile che io e la mia collega… - Gliamicidisemp1 : RT @grillimax: #omnibusla7 Alessandro Campi si arrampica sugli specchi … incredibile ! “Non c’è stata una richiesta di aiuto” E la difesa d… - Albert_Caeiro : La cosa incredibile è che gli elettori/lettori di destra attribuiscono alla sinistra questa richiesta. Il mondo è p… -