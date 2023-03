Incontro tra Meloni e Netanyahu | il premier israeliano | «Esporteremo il nostro gas in Europa attraverso l’Italia» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 marzo 2023) Una conferenza stampa molto rapida quella delGiorgiaassieme all’omologo Benjaminin visita a Roma. Ma il presidente del Consiglio italiano ha annunciato che questo sarà solo il primo di una serie di incontri: «Il governo è impegnato con un grande lavoro contro l’antisemitismo: abbiamo un’amicizia che viene da lontano», ha detto. «Ci conosciamo e ci stimiamo da tempo: Israele è un partner fondamentale in medio Oriente e al livello globale». Il, in difficoltà in patria per le ampie contestazioni alla proposta di legge di riforma che limiterebbe il potere della Corte suprema, si è detto molto soddisfatto per l’con la leader italiana: «Credo che ci sia spazio per una enorme collaborazione nei nostri rapporti bilaterali. Sulle ...